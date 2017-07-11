МВД обещает, что на МАКС не повторится ситуация с парковкой на "Нашествии"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация с машинами, застрявшими в грузи на парковке на фестивале "Нашествие", не повторится во время международного авиационно-космического салона "МАКС-2017": предусмотрены тягачи, на помощь готовы прийти представители Жуковского внедорожного клуба, сообщил на пресс-конференции начальник управления охраны общественного порядка подмосковного ГУ МВД Андрей Стрыгин.
Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" проходит ежегодно в селе Большое Завидово Тверской области. В этом году на автопарковках находилось более 16 тысяч машин. Из-за сильных дождей на поле у парковок и в палаточном лагере возникла сильная грязь. В МЧС РИА Новости сообщали, что специалисты ведомства при помощи спецтехники помогли вытащить из грязи свыше 8 тысяч застрявших машин.
"Сотрудники полиции с учетом всех прошлых мероприятий готовы к любым нештатным ситуациям. Кроме предусмотренных тягачей, на выручку также готовы прийти представители Жуковского внедорожного клуба 4x4, которые будут дежурить в тех местах, где организована грунтовая парковка", — заявил Стрыгин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности к подобного рода ситуациям.
Как он подчеркнул, практика прошлых лет показала, что помощь в таких ситуациях неоценима. "Не всегда целесообразно гнать большой тягач, чтобы вытащить маленькую машину. В то же время хорошо подготовленный и оборудованный внедорожник делает это легко", — резюмировал Стрыгин.
Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" в этом году прошел с 7 по 9 июля в поселке Большое Завидово в Тверской области.
Билеты на фестиваль в этом году стали именными, это было сделано для обеспечения высокой степени безопасности на мероприятии.
Добраться до места проведения "Нашествие-2017" в Тверской области можно было бесплатно на любой электричке до станции Конаковский Мох. На фото: выступление Вячеслава Бутусова и группы "Ю-Питер".
На территории фестиваля были организованы три палаточных городка: "Свердловск", "Москва" и "Ленинград", - по главным центрам рок-музыки в России.
Кроме того, на территории фестиваля был собственный ДК, который работал как кинотеатр под открытым небом.
Несмотря на то, что на территорию "Нашествия" было запрещено проносить не только оружие, но и алкоголь, сотрудники полиции в первый же день фестиваля на территории палаточного городка обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя, закопанными в землю.
В этом году на фестивале выступили такие российские исполнители, как "Анимация", Дельфин, "Калинов мост", "Кипелов", "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", The Hatters, "Алиса", "Княzz", "Мельница", Найк Борзов, "Пилот", "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чиж & Со", Tequilajazzz и многие другие.
Выступление группы "Алиса" на фестивале "Нашествие-2017".
На территории фестиваля были организованы две сцены: "Главная" и "Наше 2.0", которые работали с 9 утра до глубокой ночи.
На территории фестиваля в пятый раз была организована тематическая зона "Армии России", где были выставлены 20 образцов вооружения.
Свою ощутимую лепту в организацию и проведение фестиваля внесла погода. Все дни "Нашествия" температура в районе Большого Завидово не превышала 12-13 градусов, при этом постоянно шел дождь.
Однако это не помешало многим зрителям насладиться музыкальным праздником и поймать атмосферу "не форматного" веселья.
В этом году на фестивале прошли выборы президента. Акция длилась все три дня фестиваля. Все желающие могли проголосовать за одного из 15 кандидатов в избирательной зоне "Нашествия". Имя победителя в воскресенье объявила глава ЦИК Элла Памфилова. Президентом стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Помимо Шнура, в избирательной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.
На второй день фестиваля месиво под ногами на территории фестиваля превратилось в бездорожье. Многие машины увязали в грязи и их приходилось вытаскивать с помощью тракторов.
К "эвакуации" гостей фестиваля привлекли и спасателей. Сотрудники МЧС отбуксировали несколько сотен машин, увязших в грязи на размытой дождем парковке рок-фестиваля.