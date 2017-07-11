МВД обещает, что на МАКС не повторится ситуация с парковкой на "Нашествии"

Зрители толкают машину на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области

Зрители толкают машину на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация с машинами, застрявшими в грузи на парковке на фестивале "Нашествие", не повторится во время международного авиационно-космического салона "МАКС-2017": предусмотрены тягачи, на помощь готовы прийти представители Жуковского внедорожного клуба, сообщил на пресс-конференции начальник управления охраны общественного порядка подмосковного ГУ МВД Андрей Стрыгин.

Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" проходит ежегодно в селе Большое Завидово Тверской области. В этом году на автопарковках находилось более 16 тысяч машин. Из-за сильных дождей на поле у парковок и в палаточном лагере возникла сильная грязь. В МЧС РИА Новости сообщали, что специалисты ведомства при помощи спецтехники помогли вытащить из грязи свыше 8 тысяч застрявших машин.

"Сотрудники полиции с учетом всех прошлых мероприятий готовы к любым нештатным ситуациям. Кроме предусмотренных тягачей, на выручку также готовы прийти представители Жуковского внедорожного клуба 4x4, которые будут дежурить в тех местах, где организована грунтовая парковка", — заявил Стрыгин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности к подобного рода ситуациям.

Как он подчеркнул, практика прошлых лет показала, что помощь в таких ситуациях неоценима. "Не всегда целесообразно гнать большой тягач, чтобы вытащить маленькую машину. В то же время хорошо подготовленный и оборудованный внедорожник делает это легко", — резюмировал Стрыгин.