Средства на перепись населения в 2020 году предусмотрены, заявил Медведев

ГОРКИ, 11 июл – РИА Новости. Средства в бюджете на проведение переписи населения России в 2020 году предусмотрены, социологическое исследование будет проводиться тремя способами: через интернет, специальные планшеты и с помощью переписчиков, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев на совещании, посвященном переписи, сообщил, что ее данные используются для многих государственных целей, в том числе для формирования бюджета, составления прогнозов, разработки госпрограмм.

"Работа предстоит не маленькая, времени, действительно, осталось не так много, нужно учесть опыт предыдущих переписей, последняя из которых прошла в 2010 году, и проанализировать те проблемы, которые возникали раньше, стремиться к тому, чтобы данные были максимально полными и достоверными", — сказал премьер.

Он отметил, что на совещании будут определены срок и дата проведения переписи, обговорены некоторые организационные моменты и финансирование исследования.

"Деньги на перепись в бюджете предусмотрены, но еще предстоит значительную часть этих денег освоить", — сказал глава правительства.

По словам Медведева, предстоящую перепись предлагается проводить тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно в любое время и любом месте; посредством сбора информации с помощью специальных планшетов; путем заполнения обычных бумажных переписных листов, которые на дом принесут переписчики.