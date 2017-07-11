В Ингушетии более чем втрое выросло количество детских садов

МАГАС, 11 июл — РИА Новости, Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на пресс-конференции в Магасе, посвященной празднованию 25-летия образования региона сообщил, что количество детсадов в регионе за несколько лет возросло с 26 до 80.

" В 2008 году обеспеченность дошкольными учреждениями составляла лишь 9%. Если сделать сравнительный анализ, у нас было где-то 26 детских садиков, при этом они находились в приспособленных помещениях. Это те объекты, которые появились у нас за все время существования советской вл¬асти. Сегодня в респ-ублике их порядка 80", — отметил он.

Евкуров подчеркнул, что эти цифры говорят о том, что в регионе за несколько лет построено новых зданий больше, чем за 70 лет существо¬вания советской власти.

"Это уже масштабы. Сегодня уже 58% обеспечены местами в детсадах", — констатировал глава Ингушетии.

По его словам, в прошлом году в школах Ингушетии полностью ликвидирован трехсменных режим обучения учащихся, благодаря строительству новых современных зданий.

День Ингушетии по календарю отмечается четвертого июня, но в этом году праздничные мероприятия решено было перенести на 11 июля — День флага региона — из-за того, что праздник приходился на священный для всех мусульман месяц поста Рамадан.

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