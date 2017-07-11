Ингушетия нивелирует кадровый дефицит привлечением специалистов со стороны

МАГАС, 11 июл — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии отмечают кадровый дефицит в регионе, который устраняется привлечением высококвалифицированных специалистов со стороны и подготовкой своих профессионал, об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров во время пресс-конференции в Магасе, посвященной празднованию 25 годовщине образования субъекта.

День Ингушетии по календарю отмечается четвертого июня, но в этом году праздничные мероприятия решено было перенести на 11 июля — День флага региона — из-за того, что праздник приходился на священный для всех мусульман месяц поста Рамадан.

"Мы открываем много новых производств, есть какие-то новые для нас направления и чувствуется дефицит специалистов. Мы приглашаем в регион высококвалифицированных работников из других регионов. В частности, речь идет о медицине или технической сфере. В проектах строительства завода по производству радиаторов отопления, швейной фабрики, полимерного завода изначально были заложены средства на подготовку необходимых для производства специалистов. Подрядчики обязаны обучать персонал. Мы контролируем этот вопрос. Если говорить о предприятии по производству полимерных труб, то наши ребята ездили на обучение в Татарстан. Эта работа ведется", — сказал он.

По словам руководителя региона, по ряду других направлений, в том числе и в здравоохранении, группы работников выезжали на обучение в Германию, Францию, Италию для того, чтобы научиться работать на новейшем оборудовании.

"Тем не менее потребности есть, поэтому мы попросили открыть в республике филиал одного из ведущих технических вузов страны, есть поддержка в этом вопросе со стороны федерального правительства", — заметил глава субъекта.

В прошлом году по поручению руководителя региона, Минтруда и Минобразования республики провели в школах совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию учащихся образовательных учреждений республики. Разработан развернутый план оказания государственной услуги по профессиональной ориентации выпускников образовательных учреждений.

В рамках плана оказания профориентационных услуг сотрудники указанных ведомств знакомят школьников с востребованными специальностями на примере лиц, достигших значительных успехов в трудовой деятельности, которые начинали свою карьеру с рабочих профессий, а также с реализуемыми на территории республики инвестиционными проектами.

Более того, в общеобразовательных учреждениях проведено анкетирование с целью определения склонностей к той или иной профессии.

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