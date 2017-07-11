Шоу-рум программы реновации на урбанфоруме посетили более 50 тысяч человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Недвижимость. Шоу-рум программы реновации в рамках Московского урбанфорума посетили более 50 тысяч человек, сообщил в ходе президиума правительства заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ключевыми спикерами стали руководители крупнейших мировых корпораций, известные архитекторы и проектировщики, лидеры всемирно известных проектов развития мегаполисов, добавил заммэра. В частности, пленарные сессии форума вели экс-мэр Лондона Кен Ливингстон, профессор Школы государственного управления имени Ли Куан Ю Параг Ханна, известный российский экономист Михаил Дмитриев.
Он добавил, что в рамках форума международная консалтинговая компания PWC представила результаты нового исследования "Эффект масштаба. Первый глобальный рэнкинг агломераций". В результате исследования сформировалось два рейтинга: ТОП-20 агломераций по динамике развития и ТОП-10 агломераций по эффективности развития.
"По данным PWC, Москва заняла уверенное второе место из 20 агломераций мира. Первое место занял Нью-Йорк, это была самая крупная агломерация", — заключил Хуснуллин.