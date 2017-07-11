У сургутской больницы разместили рекламу ритуальных услуг

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июл — РИА Новости. Мэр Сургута Вадим Шувалов прокомментировал появление рекламного баннера бюро ритуальных услуг рядом со зданием окружной клинической больницы, назвав это "вопросом этики".

В начале июля жители города активно обсуждали в социальных сетях размещение баннера с рекламой гробов, могил, катафалков и кремации в нескольких метрах от корпуса Сургутской окружной клинической больницы.

"Здесь, скорее, вопрос этики, нежели правомочности. С этой ситуацией будем разбираться", — написал на своей странице "Вконтакте" мэр Вадим Шувалов, попросив жителей помочь администрации Сургута с выявлением подобных рекламных сообщений.

В апреле мэр крупнейшего города Югры был вынужден вмешаться в ситуацию вокруг местного бюро ритуальных услуг, которое арендовало помещение в здании, где находился частный детский сад. Шувалов отметил, что такого соседства "хотелось бы избегать", и обещал найти решение проблемы.