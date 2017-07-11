ФСИН рассказала о создании в тюрьмах условий для осужденных-инвалидов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Порядка 6 миллионов рублей было потрачено в 2016 году на создание доступной среды для осужденных-инвалидов в местах лишения свободы, сообщает во вторник пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным ведомства, в исправительных учреждениях обеспечивается реализация принципа доступной среды при размещении осужденных-инвалидов в жилых помещениях отрядов.

"В 2016 году оборудовано 540 санитарных помещений с учетом эргономики осужденных с ограниченными возможностями, для беспрепятственного доступа осужденных-инвалидов в здания установлено 743 пандуса, на указанные мероприятия выделено около 6 миллионов рублей", — сообщает ФСИН.

В 2015 году во ФСИН России утвержден план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов уголовно-исполнительной системы. План рассчитан на период 2016-2020 годов.