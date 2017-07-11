Все участки на муниципальных выборах в Москве оборудуют видеокамерами

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Все избирательные участки на муниципальных выборах в Москве в сентябре оборудуют видеокамерами, кроме того будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.
"На всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на избирательных участках выборы. Кроме того, необходимо задействовать все имеющиеся КОИБы", — сказал он.