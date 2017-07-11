Все участки на муниципальных выборах в Москве оборудуют видеокамерами

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Все избирательные участки на муниципальных выборах в Москве в сентябре оборудуют видеокамерами, кроме того будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября.

"На всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на избирательных участках выборы. Кроме того, необходимо задействовать все имеющиеся КОИБы", — сказал он.