Тюменские власти отремонтируют медучреждения в Ялуторовске и Заводоуковске

ТЮМЕНЬ, 11 июл — РИА Новости. Правительство Тюменской области направит более 200 миллионов рублей на ремонт и расширение поликлиники в Ялуторовске. Кроме того, принято решение провести ремонт больницы в Заводоуковске, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Уже разработана проектная документация по приведению в нормативное состояние и увеличению площадей поликлиники в Ялуторовске. Ремонт рассчитан на два года и осложняется тем, что все строительные работы будут поэтапно проводиться в действующем учреждении",- привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Он добавил, что в отношении больницы в Заводоуковске принято решение провести ремонт двух отделений и пищеблока, а также разработать проект строительства на территории больницы стоматологического отделения и капитального ремонта хирургического корпуса.

"Поручение на разработку проектно-сметной документации дано. После ее готовности из областного бюджета будут выделены необходимые средства", — сказал Якушев.

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