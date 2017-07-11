Правительство Крыма не стало запрещать собакам лаять по ночам

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Власти Крыма внесли корректировки в свое постановление о содержании отдельных пород собак, исключив формулировку, запрещающую собакам 34 пород создавать шум по ночам.

Постановление с перечнем 34 пород собак, требующих особых условий содержания рассматривалось на заседании крымского правительства во вторник. Документ предусматривал в том числе обязанность владельцев собак "не допускать шума со стороны собак, препятствующего полноценному отдыху граждан, в период с 23.00 до 7.00".

"У меня тоже есть собака, порода из указанного списка – алабай. Я не знаю, как ей запретить лаять с 23.00 до 7 утра", — прокомментировала проект постановления вице-премьер республики Лариса Опанасюк.

"Глупые пункты, коллеги. Кто за это будет отвечать? Давайте примем (постановление – ред.) с учетом корректировок", — резюмировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>