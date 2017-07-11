В "Народный контроль" в Татарстане уже поступило более 25 тысяч жалоб

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Жители Татарстана в первом полугодии 2017 года подали в систему "Народный контроль" около 25 тысяч заявок, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает министерство информатизации и связи республики.

Система 'Народный контроль" действует на портале госуслуг Татарстана с апреле 2012 года. При помощи системы жители региона могут заявить о существующих проблемах. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, коротко изложить суть проблемы и прикрепить фотоматериалы в качестве доказательства. Первоначально обращения в "Народный контроль" рассматривались чуть более чем по 20 категориям, ежегодно число категорий увеличивается.

"Почти 25 тысяч уведомлений опубликовано в системе "Народный контроль" за I полугодие 2017 года, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля решенных уведомлений с начала года составила 73%", — говорится в сообщении.

В июне систему пополнили восемь новых категорий, тем самым их число увеличилось до 62. По информации минсвязи республики, за короткий период с момента внедрения новых категорий отмечена активность граждан по вопросам жилищного строительства, а также оперативное решение заявок в категориях "Меры социальной поддержки, предоставляемые органами социальной защиты" и "Технические средства и услуги по реабилитации инвалидов за счет средств федерального бюджета".

С момента внедрения системы одной из самых популярных категорий остается "Благоустройство территории", где с начала года опубликовано более 8 тысяч заявок. Следом идут обращения по вопросам содержания и ремонта муниципальных дорог — более 6 тысяч, и жилищно-коммунальных услуг — около 2,5 тысячи заявок.

Все обращения в системе "Народный контроль" рассматриваются органами государственной власти и местного самоуправления. Минсвязи Татарстана выступает техническим оператором, главным контролирующим органом является аппарат уполномоченного по правам человека Татарстана.

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