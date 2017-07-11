В Елоховском соборе отпевают Илью Глазунова

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Отпевание народного художника СССР Ильи Глазунова, скончавшегося 9 июля, началось во вторник в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений — скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни.

У входа в собор – многочисленные венки от родных, коллег и поклонников таланта художника. Один из самых больших венков — "от президента Российской Федерации".

Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Галерею художника, а также его Музей сословий России неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин.

На отпевание прибывают официальные лица, в числе которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии", управделами президента РФ в 1993-2000 Павел Бородин, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели и другие.

"Позвольте от имени Святейшего Патриарха передать искренние слова соболезнования по случаю этого печального события", — начал поминальную службу митрополит Истринский Арсений и зачитал послание патриарха Кирилла о творчестве и гражданской позиции Глазунова.

Похоронят Глазунова на Новодевичьем кладбище.