Свердловские власти решат вопросы, с которыми уральцы обращались к Путину

9 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи. Архивное фото

9 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства заняться решением вопросов, изложенных в обращениях уральцев к президенту Владимиру Путину, сообщает во вторник областной департамент информационной политики.

По данным департамента, Куйвашев подписал почти три десятка поручений, выделив вице-губернаторам региона не менее двух недель на разработку механизмов решения изложенных в обращениях проблем.

"Глава Свердловской области Евгений Куйвашев по результатам рассмотрения переданных ему президентом РФ обращений свердловчан на "Прямую линию с Владимиром Путиным" подписал перечень поручений членам областного правительства… Среди почти трех десятков поручений, подписанных накануне вечером главой региона, — решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи", — уточняет департамент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона. Так, перед прибытием в Екатеринбург Путин попросил посмотреть, на какие проблемы обращают внимание жители Свердловской области.

По информации департамента, к главе государства обратились жители Екатеринбурга, Белоярского городского округа, Нижней Салды, Тавды, Нижнего Тагила. Несколько сигналов касались задержки зарплат на предприятиях. На встрече с губернатором Свердловской области глава государства предал ему обращения и жалобы граждан.

В частности в воскресенье Путин рассказал о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который отказывался платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.