14 июля на ВДНХ пройдет лекция "Athleisure: новый взгляд на моду"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. 14 июля в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Athleisure: новый взгляд на моду", сообщает официальный портал мэра Москвы. Ее прочтет научный руководитель центра "Менеджмент и коммуникации в индустрии моды" Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики Анна Лебсак-Клейм. Вход на лекцию свободный.

Слушатели узнают о том, как сложно в наши дни провести грань между спортивной и повседневной одеждой. Сейчас стиль Athleisure считается одним из самых важных трендов среди кутюрье.

Занятие пройдет в рамках проекта "Университет, открытый городу: Вышка на ВДНХ" и войдет в курс "Мода в современном мире".