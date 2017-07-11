Определены самые популярные персонажи приложения "Узнай Москву Фото"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи приложения "Узнай Москву Фото" сделали около 50 тыс. селфи с 3D-двойниками известных личностей. Самые популярные стали Юрий Гагарин, Виктор Цой и Александр Пушкин, об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. С двойником космонавта сфотографировались около 5,3 тысячи пользователей, с двойником музыканта — около 5,1 тысячи, а с виртуальной копией поэта — примерно 4,8 тысячи человек.

Сделать селфи с 3D-героем можно через мобильное приложение "Узнай Москву Фото". Чтобы сфотографироваться с виртуальным двойником, нужно его найти. В приложении есть специальный компас, который подскажет дорогу.

"Двойник начнет появляться на экране гаджета, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от героя, — пояснил руководитель проекта "Узнай Москву" столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Приложение "Узнай Москву Фото" действует с осени 2015 года, его можно скачать в AppStore и Google Play. За это время его установили около 30 тысяч пользователей. Изначально в приложении было девять 3D-двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт и царь Алексей Михайлович. В этом году к ним добавились еще три виртуальных героя — Лев Яшин, Федор Достоевский и Лев Толстой. В общей сложности за 1,5 месяца с ними сфотографировались почти 1000 человек.

Задача игрового приложения "Узнай Москву Фото" с виртуальными двойниками — заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта — "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. На портале или в мобильном приложении пользователи могут выбрать около 60 различных тематических маршрутов по городу и 25 квестов. Информация о достопримечательностях доступна на русском и английском языках.