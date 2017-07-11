Выставка роз откроется в Москве в Биологическом музее

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители и гости Москвы смогут увидеть редкие и эксклюзивные сорта роз на выставке в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева, которая откроется 11 июля в рамках проекта "Цветы наших садов", сообщает сайт mos.ru.

Посетителям покажут растения с крупными цветками и раскидистыми соцветиями, а также познакомят со старинными парковыми розами и новейшими сортами, над которыми в последнее десятилетие работали селекционеры. Москвичи и гости столицы увидят крупные и миниатюрные растения привычной глазу и редкой расцветки. Кроме того, организаторы выставят чайно-гибридные сорта.

Профессионалы-цветоводы, которые будут работать на выставке, помогут разобраться, почему одна роза подходит для украшения цветника, а другая отлично смотрится в вазе, почему один цветок долго растет в полутени, а другой выдерживает яркое солнце. Также они расскажут об "обманщицах", которые на фотографиях выглядят лучше, чем на грядке.