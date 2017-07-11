Руководство завода в Нижнем Тагиле продолжает выплату долгов рабочим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий во вторник продолжает выплату долгов по зарплате сотрудникам предприятия, сообщает прокуратура Свердловской области.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

По данным прокуратуры, в понедельник долги по зарплате на общую сумму свыше 5,4 миллиона рублей получили 66 рабочих.

"Сегодня, 11 июля, в здании завода по адресу: город Нижний Тагил, Северное шоссе, дом 14, с 10.00 до 17.00 местного времени (с 8.00 до 15.00 мск) акционер завода будет выдавать заработную плату работникам предприятия", — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры на месте контролируют процесс выплат, уточняет надзорное ведомство.