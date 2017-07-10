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Общество

В Татарстане почтили память погибших в крушении теплохода "Булгария"

18:5810.07.2017
(обновлено: 12:17 11.07.2017)
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© РИА Новости / Вадим КитаевПерейти в фотобанкТеплоход Булгария. Архивное фотоТеплоход Булгария. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Китаев
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КАЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Родственники и близкие погибших, пострадавшие в крушении двухпалубного дизель-электрохода "Булгария" в июле 2011 года, а также спасатели, представители правительства Татарстана приняли участие в памятном мероприятии у мемориального комплекса на берегу Волги возле села Сюкеево Камско-Устьинского района республики в понедельник, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

На Иртыше в Омской области столкнулись теплоход и баржа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крушения пассажирских судов в России

Теплоход, на котором должно было быть не более 156 человек, 9 июля 2011 года отправился в двухдневный рейс по маршруту Казань-Болгар-Казань со 163 пассажирами и 38 членами экипажа на борту. Около 12.30 мск 10 июля "Булгария", вышедшая из Болгара в штормовую погоду, в считанные минуты затонула в 3 км от берега на глубине 17-20 метров. Теплоходу не хватило до спасительной мели, где его верхняя палуба осталась бы над водой, примерно 50 метров и нескольких секунд. Из 201 человека выжили только 79, погибли 122 человека, в том числе 28 детей.

Мимо плотов с уцелевшими людьми прошли сухогруз "Арбат" и буксир "Дунайский 66", которые не оказали помощи терпящим бедствие. Примерно через два часа оставшихся в живых пассажиров и членов экипажа "Булгарии" спас экипаж теплохода "Арабелла", следовавшего по тому же маршруту.

"До начала памятного митинга родственники погибших посетили часовню и мечеть, построенные у мемориального комплекса. Всем посетителям раздавали цветы. После этого ведущий зачитал фамилии и имена погибших. Слушая их, многие не сдерживали слез. За этим последовала минута молчания и возложение цветов к мемориальной доске. Многие принесли фотографии погибших и игрушки", — говорится в сообщении.

После памятного митинга люди отправились к высокому берегу Волги, где на месте трагедии сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Татарстану опустили на воду поминальный венок.

Дань памяти погибшим отдали главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов, заместитель министра МЧС Татарстана, начальник поисково-спасательной службы Ильхам Насибуллин, министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов и другие.

Расследование уголовного дела по факту крушения теплохода продолжалось около двух лет. Как установили следствие и суд, в навигацию 2011 года "Булгария", построенная в Чехословакии в 1955 году, выполнила семь рейсов, практически в каждом происходили поломки. Восьмой, когда судно в условиях шторма шло лишь на одном двигателе, с неисправной осушительной системой, отказавшим в ходе рейса топливным насосом, со статическим правым креном и открытыми иллюминаторами, стал последним.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил гендиректора ООО "АргоРечТур" (компания-субарендатор "Булгарии") Светлану Инякину, старпома "Булгарии" Рамиля Хаметова, начальника Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Ирека Тимергазеева бывшего главного госинспектора этого же отдела Владислава Семенова, старшего эксперта Камского филиала Росречрегистра Якова Ивашова к срокам от 5,5 до 9,5 лет колонии общего режима.

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