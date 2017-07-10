Михалков: Глазунов был удивительно цельным и последовательным человеком

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Режиссёр Никита Михалков рассказал, что помнит художника Илью Глазунова с детства, это был человек удивительной цельности и последовательности.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений — скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни. Его похоронят во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.

"Из жизни ушла целая эпоха, огромного масштаба и дарования личность, замечательный художник и удивительной цельности и последовательности человек – Илья Сергеевич Глазунов. Я помню его еще с моего раннего детства, когда он приходил к нам домой, будучи абсолютно ни кем не признанным, без денег, жилья и каких бы то ни было перспектив. Но его убежденность, яркий талант, острый ум и глубочайшее знание истоков русского бытия делали его невероятно интересным и привлекательным", — рассказал Михалков, чьи слова цитирует его пресс-служба.

"За всю свою долгую творческую жизнь Илья Сергеевич никогда не отрекался от самого главного, что являло его сущность — глубокая и беззаветная любовь к Отечеству. Он блистательно знал русскую литературу, иконопись, русскую поэзию. Он был безгранично предан православию как единственному, по его мнению, способу жизни и творчества русского человека", — подчеркнул режиссер.

Он заметил, что часто Глазунов вызывал резко негативную реакцию – запрещали его выставки, хулили в прессе, но это никогда не могло поколебать его веры, надежды и любви ко всему тому, что называется "русский мир, русская история, русский характер".

"Очень многих Глазунов раздражал, и бывали моменты, когда стратегически, наверное, ему был бы смысл промолчать, но темперамент высокого художника и убежденного человека брали свое. Он прожил долгую трудную и счастливую жизнь, которая будет продолжаться в полотнах, им написанных. И абсолютно уверен, как это часто бывает в России, после его ухода значение его и как живописца, и как личности, и как философа будет только расти", — добавил Михалков.