От "Запорожца" до "Весты": на каких машинах ездил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2017" рассказал, что во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в течение нескольких лет ездил на автомобиле Nissan. Редакция РИА Новости вспомнила, какие еще машины использовал глава государства.