Подгузов не планирует кадровых перестановок в "Почте России"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новый глава "Почты России" Николай Подгузов сообщил, что не планирует кадровых перестановок в компании.

"Изменений в составе команды мне предпринимать не хотелось бы", — сказал он, выступая перед коллективом "Почты". "Я очень внимательно буду относиться к каждому, с точки зрения и компетенции, и перспектив развития — я понимаю, что каждому надо дать возможность развиваться", — добавил глава компании.

"Уровень квалификации команды мне представляется очень высоким", — сообщил также Подгузов журналистам.

В минувшую пятницу Подгузов был назначен гендиректором "Почты России", на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. С сентября 2013 года Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.