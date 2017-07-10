Голодец рассказала об уровне смертности от онкологии в России

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в России выше, чем в ряде передовых в вопросе борьбы с раком стран, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В Российской Федерации онкологическими болезнями болеет 3,5 миллиона человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек. По сравнению с наиболее развитыми странами у нас пока выше смертность населения от злокачественных образований. В России она составляет 124,4 (на сто тысяч человек), в то время как в самых лучших странах, которые научились бороться сегодня – 108,1, в Японии – это лидер по борьбе с онкологическими заболеваниями – 93,8", — заявила Голодец.

Она напомнила, что в структуре всех причин смерти населения онкология занимает второе место и составляет 15,6%. Вице-премьер также отметила значение ранней выявляемости, настороженности терапевтического корпуса. По ее словам, значение имеют вопросы скорости постановки диагноза и скорости начала лечения. Вице-премьер напомнила, что на сегодняшний день внесены изменения, которые ограничивают продолжительность постановки диагноза и продолжительность начала лечения.

При этом не во всех регионах России, по ее словам, ситуация одинаковая, есть регионы, которым придется серьезно поработать. Голодец также отметила, что важно преодолеть предвзятость населения по отношению к онкологии: эти заболевания поддаются лечению.

"На сегодняшний день у нас на каждого человека заложены средства на лечение, но нужен очень серьезный контроль как со стороны Росздравнадзора, так и со стороны общественных организаций по лечению каждого больного, к сожалению, есть факты, и мы их видим, отмечаем не только на горячей линии Минздрава, а очень часто и просто в жалобах населения, когда больной несовременно получает медицинскую помощь или получает медицинскую помощь ненадлежащего качества", — добавила Голодец.