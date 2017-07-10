Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии игры Uncharted 4

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роскомнадзор направил в адрес провайдеров хостинга и владельцев семи сайтов уведомления о необходимости удалить нелегальные копии игры Uncharted 4 под угрозой блокировки, сообщает ведомство в понедельник.

Ведомство принимает предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав в отношении игры на основании определения Мосгорсуда. Определения приняты по заявлению компании Sony Interactive Entertainment, Inc.

"Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев семи интернет-сайтов о необходимости удалить противоправный контент. В случае неудаления нелегальных копий игры "пиратские" ресурсы будут заблокированы операторами связи", — говорится в сообщении.

Действующее антипиратское законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента за исключением фотографий, напомнили в ведомстве.

Uncharted 4: A Thief's End — компьютерная игра с видом от третьего лица, посвященная приключениям Нейтана Дрейка. Игра разработана студией Naughty Dog, в России издана под названием "Uncharted 4: Путь вора". Выпуск игры состоялся в мае 2016 года.