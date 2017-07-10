Более 60 рабочих завода в Нижнем Тагиле получили долги по зарплате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Долги по зарплате выплачены 60 рабочим завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"На текущий момент примерно 65 рабочим выплатили долги по зарплате на сумму более 5,3 миллиона рублей. Остаются еще девять исполнительных листов. По ним либо пока не удалось дозвониться гражданам, реквизиты которых неизвестны, либо дозвониться удалось, но люди находятся за городом и обещают приехать завтра. Сейчас идет совещание. Решается вопрос о выплатах остальным работникам", — сказала Канатова.

По информации СУСК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад. Первое — по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям "сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов" (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и "мошенничество" (еще около 4 миллионов рублей). Материалы первого дела накануне истребовал для проверки центральный аппарат СКР.

Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.