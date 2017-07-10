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Общество

Франция примет участие в "зеленой" выставке "Экотех" в Москве

17:3810.07.2017
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© РИА Новости / Владимир СмирновСамое глубокое озеро на планете Байкал. Архивное фотоСамое глубокое озеро на планете Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов

ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Представители природоохранных ведомств и компании "зеленой" экономики примут участие во второй международной выставке "Экотех", которая пройдет в Москве в декабре, сообщил РИА Новости глава отдела России, Северной Америки и Средней Азии министерства экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Готье Уэль (Gautier Houel).

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Во Франции знают, что намечается главная выставка в области экологии, и хотят быть представленными на ней. Я думаю, что представители нашего министерства примут участие в выставке. Может быть, приедет генеральный инспектор по окружающей среде и устойчивому развитию Кристиан Леви", — сказал Уэль.

По его словам, взаимодействие в области "зеленых" технологий осуществляется в том числе в рамках российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, приедут также крупные французские компании, занимающиеся ресурсосберегающими и "зелеными" технологиями.

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© Фото : пресс-служба павильона РФ на ЭКСПО-2017
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Как сообщили ранее в Минприроды России, II международная выставка-форум "Экотех" пройдет совместно с V Всероссийским съездом экологов в декабре. Ее участниками станут руководители органов власти, российские и зарубежные компании, инноваторы, ученые и предприниматели в области "зеленых" разработок, производители и поставщики оборудования и материалов природоохранного назначения.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, "Экотех" призван поддержать государственную стратегию по развитию "зеленой" экономики и стать главной витриной экологических технологий и инноваций страны. При этом министр назначен также председателем организационного комитета "Экотеха".

Впервые форум был проведен по инициативе Минприроды России 26-29 апреля 2016 года.

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