Франция примет участие в "зеленой" выставке "Экотех" в Москве

ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Представители природоохранных ведомств и компании "зеленой" экономики примут участие во второй международной выставке "Экотех", которая пройдет в Москве в декабре, сообщил РИА Новости глава отдела России, Северной Америки и Средней Азии министерства экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Готье Уэль (Gautier Houel).

"Во Франции знают, что намечается главная выставка в области экологии, и хотят быть представленными на ней. Я думаю, что представители нашего министерства примут участие в выставке. Может быть, приедет генеральный инспектор по окружающей среде и устойчивому развитию Кристиан Леви", — сказал Уэль.

По его словам, взаимодействие в области "зеленых" технологий осуществляется в том числе в рамках российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, приедут также крупные французские компании, занимающиеся ресурсосберегающими и "зелеными" технологиями.

Как сообщили ранее в Минприроды России, II международная выставка-форум "Экотех" пройдет совместно с V Всероссийским съездом экологов в декабре. Ее участниками станут руководители органов власти, российские и зарубежные компании, инноваторы, ученые и предприниматели в области "зеленых" разработок, производители и поставщики оборудования и материалов природоохранного назначения.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, "Экотех" призван поддержать государственную стратегию по развитию "зеленой" экономики и стать главной витриной экологических технологий и инноваций страны. При этом министр назначен также председателем организационного комитета "Экотеха".

Впервые форум был проведен по инициативе Минприроды России 26-29 апреля 2016 года.