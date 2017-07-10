Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки "Макдоналдса" в Майкопе

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Адыгее в понедельник сообщили о результатах административного расследования в отношении ресторана "Макдоналдс", расположенного в Майкопе, который из-за нарушения санитарных требований был закрыт на 20 суток.

Ранее сообщалось, что судебные приставы по решению Майкопского городского суда Адыгеи приостановили на 20 суток деятельность ресторана ООО "Макдоналдс", расположенного в столице республики Майкопе, по причине нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Адыгее провели расследование в отношении "Макдоналдса" для установления причин изготовления "некачественной и опасной кулинарной продукции" и в понедельник озвучили его результаты.

"В ходе расследования на объекте установлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства при оказании услуг общественного питания", – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в ходе расследования было выявлено отсутствие буквенной маркировки разделочного инвентаря, используемого для приготовления салата "Цезарь". Кроме того, по данным ведомства, персонал заведения "не соблюдает правила личной гигиены, не использует одноразовые перчатки при порционировании сока, мороженого, коктейлей". Также отмечается, что в ресторане была нарушена кратность прохождения гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников. "С целью установления источников инфекции был обследован персонал на носительство инфекционных заболеваний", – добавили в ведомстве.