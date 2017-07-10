Доля поддельной трески в магазинах за год уменьшилась почти в три раза

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Доля случаев подмены трески на более дешевую рыбу в российских магазинах за последний год уменьшилась с 37% до 13%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества, проводившего исследование.

"Российская система качества (Роскачество) по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции завершила первое повторное исследование филе трески. Спустя год подмена вида рыбы на более дешевую уменьшилась с 37% до 13%", — говорится в сообщении. При этом количество товаров повышенного качества увеличилось на треть.

Филе трески, как и в прошлом году, тестировали по 25 показателям качества и безопасности, в том числе, исследовали на наличие бактериальной обсемененности, признаки повторной заморозки, исследовали количество ледяной глазури. Также специалисты повторно провели уникальное для России ДНК-исследование, которое позволяет точно определить, какая именно рыба находится в упаковке каждого образца.

В Роскачестве проверили рыбу 23 брендов, включая практически все исследованные в 2016 году образцы, а также 11 новых торговых марок. При этом четыре исследованных ранее образца на прилавках российских магазинов найти не удалось. Эксперты полагают, что часть товаров была снята с продажи, а часть производств переоборудуют. "По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что лишь восемь из 23 исследованных товаров имеют какие-либо несоответствия, в то время как в 2016 году доля товаров, имеющих серьезные недостатки, превышала 60% (10 из 16)", — выяснили в Роскачестве.

Как отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев, комментируя результаты исследования, в случаях подмены треску заменяют на более дешёвые пикшу или минтай. "Основное место добычи трески — Северный бассейн, а минтая — Дальний Восток. И рыбакам, и портовикам, работающим на Северном бассейне, невыгодно и хлопотно заниматься подменой трески. Поэтому подмена если и происходит, то в распределительных центрах или на предприятиях, занимающихся фасовкой рыбы в средней полосе. Исследования Роскачества подтверждают это предположение", — сказал Ткачев.

В то же время, несмотря на повышение качества продаваемой в РФ трески, эксперты выяснили, что на рынке осталась проблема роста бактерий в связи с неправильными условиями хранения и транспортировки — в пяти из 23 образцов найдено повышенное содержание бактерий. Кроме того, выяснилось, что российский покупатель сегодня не застрахован от обвеса: фактическая масса нетто была меньше заявленной в 10 образцах, среди которых лишь один был изготовлен по ГОСТу и может быть официально признан нарушителем. В то же время, как и годом ранее, случаев повторной заморозки Роскачество не обнаружило, как и случаев порчи в процессе производства.