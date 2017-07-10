Путин подписал указ о праздновании столетия Росархива

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия государственной архивной службы России (Росархив) в 2018 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием государственной архивной службы России постановляю провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия государственной архивной службы России. Федеральному архивному агентству обеспечить подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России", — говорится в документе.

Согласно распоряжению, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий. Кроме того, устанавливается, что финансирование мероприятий будет проходить за счет средств Росархива и внебюджетных источников.