Собаки-поводыри помогут инвалидам при регистрации автомобиля

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инвалиды, регистрирующие автомобиль, смогут воспользоваться помощью сурдопереводчика или собаки-поводыря при необходимости, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров.

Ранее вступивший в силу приказ МВД упростил порядок регистрации в ГАИ транспортных средств. Теперь обратившимся в центр госуслуг больше не нужно предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Также стало возможно зарегистрировать автомобиль с испорченным от ржавчины или ремонта идентификационным номером (VIN): если его можно идентифицировать, то автомобиль зарегистрируют.

"Также регламент был приведен в соответствии с требованием международного законодательства о защите прав инвалидов. Было сделано много детальных уточнений, в том числе доступ сурдопереводчиков при необходимости, доступ собак-поводырей и создание иных комфортных условий для инвалидов, чтобы доступ для инвалидов в органы власти был максимально комфортным", — сказал Мишуров.

По его словам, процент удовлетворенности граждан госуслугами по линии ГИБДД составил около 93%.

Мишуров также отметил, что ведомство стремится повышать качество госуслуг, удовлетворенность которыми ранее снижалась.