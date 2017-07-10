МЧС могут обязать контролировать доведение помощи до пострадавших

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству приготовить предложения о наделении МЧС полномочиями по контролю в регионах доведения помощи до пострадавших при чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте Кремля.

"Подготовить предложения о наделении МЧС России дополнительными полномочиями по контролю за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по доведению помощи до граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Полномочия предлагается расширить в следующих направлениях: подготовка документов; оказание материальной и финансовой помощи и выплата пособий за счет средств бюджетной системы РФ; обеспечение реализации мер соцподдержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате ЧС; восстановление объектов социальной инфраструктуры.

Сроком выполнения поручения назначено 1 августа.