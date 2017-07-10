Как быстрее и дешевле зарегистрировать автомобиль

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. МВД сделало еще пару шагов для облегчения жизни автомобилистов: из перечня необходимых документов для регистрации транспортных средств исключен полис ОСАГО. Кроме того, при оформлении документов через портал Госуслуг владельцы смогут сразу приезжать на площадку осмотра, что немного сократит время нелюбимой многими процедуры. РИА Новости выяснило, как теперь выглядит процесс постановки на учет машин, мотоциклов и другого транспорта.

Собираем документы

Неважно, где вы купили свой автомобиль — новым в автосалоне или подержанным с рук, для постановки на учет предусмотрен единый комплект документов, которые нужно взять с собой: паспорт гражданина России, паспорт транспортного средства (ПТС), документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и так далее). Для несобственников также потребуется нотариально заверенная доверенность, в которой обязательно должно быть прописано право совершать регистрационные действия.

Раньше в этом перечне был и полис ОСАГО, но сейчас сведения, подтверждающие выдачу полиса, ГАИ получает через собственные информационные системы или через систему межведомственного электронного взаимодействия. То есть страховать свою машину (мотоцикл, прицеп и прочее) по-прежнему нужно до постановки на учет!

В обязательном порядке нужно заполнить заявление, в котором следует указать все данные вышеперечисленных документов. Сделать это проще всего на портале Госуслуг в электронном виде, можно скачать бланк на сайте ГИБДД, а тем, кто по каким-то причинам лишен доступа в Сеть, необходимо прийти в ближайшее отделение ГАИ, производящее регистрационные действия, и взять бланк там.

Также потребуется несколько бланков для оплаты госпошлины, которую необходимо совершить до посещения органа ГИБДД. Если на учет ставится новый автомобиль, оплатить нужно новые номера и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Если машина куплена с рук, то номера прежнего владельца сохраняются, поэтому потратиться придется только на СТС. Впрочем, новый собственник может написать отдельное заявление на замену госномеров, если старые ему по какой-то причине не нравятся.

Госпошлина за выдачу номеров составляет две тысячи рублей, за СТС — 500 рублей. Оплату по бумажным квитанциям можно произвести в любом банке либо в автоматах, установленных в отделениях ГИБДД, но в этом случае за операцию с владельца снимут комиссию. Для пользователей портала Госуслуг все гораздо радужней: при оплате онлайн предоставляется скидка 30%! То есть номера будут стоить 1 400 рублей, а СТС — 350 рублей.

Куда и когда едем?

Зарегистрировать транспортное средство можно в любом уполномоченном подразделении ГИБДД. Важно помнить, что на регистрацию отведено всего десять календарных дней, так что если вы прилетели за автомобилем в Калининград из Владивостока, то поставить его на учет лучше в Калининграде. Если машина новая, то владелец получит номера того региона, в котором ставил ее на учет. Перед поездкой в ГИБДД лучше записаться по телефону или на Едином портале госуслуг либо получить талон в очередь при личном посещении отделения.

В ГИБДД нужно приехать на том автомобиле, который вы и хотите поставить на учет. Согласно новому приказу МВД, если вы оформили заявление на портале Госуслуг, то можете сразу следовать на площадку осмотра для проверки подлинности номерных агрегатов и уже с отметкой инспектора в заявлении проходить в общий зал. Тем, кто делает все по старинке, сначала нужно прийти на проверку документов к назначенному времени (либо ждать в очереди), а уж затем следовать на осмотр.

В Административном регламенте МВД указано, что постановка на учет новых транспортных средств не должна занимать более часа. Однако время начинает отсчитываться только с того момента, как будут приняты заявление и необходимый комплект документов. Кроме того, в отделениях могут произойти электронные сбои: в середине мая 2017 года вирус-вымогатель WannaCry поразил компьютерную сеть ГИБДД, из-за чего люди в течение двух дней не могли поставить машины на учет и получить права. Совет тут только один — позвонить перед выездом в приемную и уточнить, все ли там в порядке.

Причины неудач

Если владелец все сделал правильно, то уедет из ГИБДД радостный на своем автомобиле или мотоцикле. Однако в некоторых случаях в регистрационных действиях могут отказать.

Это может произойти из-за недостоверно указанных данных в заявлении, поэтому нужно проверить его до мельчайших подробностей, несколько раз перечитать VIN и другие номера и серии. Если при осмотре автомобиля на площадке будут выявлены признаки замены VIN, то могут заподозрить, что машина находится в угоне. Кроме того, в очень старых транспортных средствах идентификационные номера могут попросту сгнить и стать нечитаемыми, тогда зарегистрировать машину будет проблематично.

Если автомобиль был приобретен за рубежом, то потребуется обязательная установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС", без нее на учет не ставят, а также отметка в ПТС об уплате утилизационного сбора. Тюнингованные автомобили будут под запретом до тех пор, пока все конструктивные изменения не зарегистрирует ГИБДД. О том, как это сделать, РИА Новости уже подробно писало.