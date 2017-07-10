В Москве вестибюль станции метро "Багратионовская" закроют на реконструкцию

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Западный вестибюль станции "Багратионовская" московского метрополитена закроется на реконструкцию до 1 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

"В связи с реконструкцией Филевской линии московского метрополитена с 10 июля по 1 ноября 2017 года для пассажиров закрыт для входа и выхода западный вестибюль станции "Багратионовская" (выход к улице Барклая и Сеславинскую улицу, к улице Олеко Дундича)", — говорится в сообщении в понедельник.

В этот период пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем (выход к улице Барклая и Сеславинскую улицу, к Багратионовскому проезду).