Организации, эксплуатирующие свалки, обяжут восстанавливать экологию

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, обязывающие организации, использующие полигоны для отходов, восстанавливать состояние окружающей среды по завершении их использования, сообщается на сайте Кремля.

Данный перечень поручений дан по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 июня 2017 года.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. На следующий день полигон закрыли.

"Правительству РФ обеспечить… внесение изменений в законодательство РФ, обеспечивающих проведение организациями, эксплуатирующими полигоны твёрдых коммунальных отходов и иные объекты размещения отходов, работ по рекультивации нарушенных земель и восстановлению состояния окружающей среды после вывода таких объектов из эксплуатации", — говорится в перечне поручений.

Ответственным за выполнение является премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок выполнения – до 28 февраля 2018 года.