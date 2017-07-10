Деньги нашлись: на заводе в Нижнем Тагиле начали погашать долги по зарплате

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Свердловской области пообещали решить проблему с долгами по зарплате на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. В понедельник утром первые рабочие уже получили положенные деньги.
Восьмого июля Арбитражный суд Свердловской области признал завод банкротом и открыл на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
"Борзота" и хамство
Ситуацию на нижнетагильском заводе накануне обсудили президент Владимир Путин и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом о долгах на предприятии главе региона рассказал сам глава государства.
Путин передал чиновнику обращения и жалобы граждан, поступившие на "прямую линию". Часть из них касалась именно Свердловской области.
Глава государства напомнил, что Куйвашев хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере. Однако обращения жителей указывают на то, что проблема с выплатой денег существует.
В частности, президент показал письмо сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Рабочие пожаловались на директора, который заявил им, что заплату никто не получит до тех пор, пока президент не обратится к нему лично.
"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", — сказал Путин.
В ответ Куйвашев побещал найти директора завода.
"Все может быть, надо проверить. Найдем — разберемся", — заявил врио главы региона.
Первые долги погашены
В понедельник стало известно, что поиском денег занялись свердловские власти.
"Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками", — сообщил Куйвашев журналистам.
Что касается слов директора завода по поводу роли Путина в выдаче зарплат, врио губернатора пообещал разобраться и в этом.
"Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил", — отметил Куйвашев.
Первые долги перед рабочими были погашены уже в понедельник.
По словам чиновника, владельцы завода пообещали подготовить деньги и для зарплат остальным рабочим. Выплаты начнутся после того, как люди подадут заявки.
В прокуратуре добавили, что для выплат рабочим нашли девять с половиной миллионов рублей.
Уголовные дела и проверки
Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат еще накануне. В понедельник стало известно, что три уголовных дела, которые имеют отношение к заводу, объединены в одно.
Позднее следователи возбудили уголовные дела о сокрытии денег от налогов (порядка четырех миллионов рублей) и мошенничестве (еще около четырех миллионов).
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Александр Бастрыкин распорядился передать расследования в центральный аппарат ведомства.
"Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий", — отметила Петренко, добавив, что глава СК лично контролирует работу подчиненных.
"Были выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных решений о взыскании заработной платы с предприятия в пользу работников, которые послужили основанием для внесения 20 июня 2017 года представления в адрес главного судебного пристава области", — сказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.