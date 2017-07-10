Деньги нашлись: на заводе в Нижнем Тагиле начали погашать долги по зарплате

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (11)

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Свердловской области пообещали решить проблему с долгами по зарплате на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. В понедельник утром первые рабочие уже получили положенные деньги.

Завод теплоизоляционных изделий был создан в Нижнем Тагиле в 1964 году. Основной продукцией предприятия являются плиты из минеральной ваты, которые используются при строительстве в качестве утеплителя.

Восьмого июля Арбитражный суд Свердловской области признал завод банкротом и открыл на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

"Борзота" и хамство

Ситуацию на нижнетагильском заводе накануне обсудили президент Владимир Путин и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом о долгах на предприятии главе региона рассказал сам глава государства.

Путин передал чиновнику обращения и жалобы граждан, поступившие на "прямую линию". Часть из них касалась именно Свердловской области.

"Хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивления", — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что Куйвашев хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере. Однако обращения жителей указывают на то, что проблема с выплатой денег существует.

В частности, президент показал письмо сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Рабочие пожаловались на директора, который заявил им, что заплату никто не получит до тех пор, пока президент не обратится к нему лично.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", — сказал Путин.

В ответ Куйвашев побещал найти директора завода.

"Все может быть, надо проверить. Найдем — разберемся", — заявил врио главы региона.

Первые долги погашены

Позднее Куйвашев признал, что долги по зарплате перед сотрудниками завода, действительно, есть. По его данным, общая задолженность составляет 7,5 миллиона рублей, а пострадали 86 рабочих.

В понедельник стало известно, что поиском денег занялись свердловские власти.

"Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками", — сообщил Куйвашев журналистам.

Что касается слов директора завода по поводу роли Путина в выдаче зарплат, врио губернатора пообещал разобраться и в этом.

"Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил", — отметил Куйвашев.

Первые долги перед рабочими были погашены уже в понедельник.

"Деньги перечисляются на расчетные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения (введенной на предприятии. — Прим. ред.). Сегодня, по информации прокуратуры, это должно быть сделано при слаженной технической работе отделения "Сбербанка" в Челябинске, где находится один акционер, и в Нижнем Тагиле, где другой находится акционер", — рассказал глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов.

По словам чиновника, владельцы завода пообещали подготовить деньги и для зарплат остальным рабочим. Выплаты начнутся после того, как люди подадут заявки.

В прокуратуре добавили, что для выплат рабочим нашли девять с половиной миллионов рублей.

Уголовные дела и проверки

Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат еще накануне. В понедельник стало известно, что три уголовных дела, которые имеют отношение к заводу, объединены в одно.

Первое из дел касается как раз невыплаты зарплат. По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017-го сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей.

Позднее следователи возбудили уголовные дела о сокрытии денег от налогов (порядка четырех миллионов рублей) и мошенничестве (еще около четырех миллионов).

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Александр Бастрыкин распорядился передать расследования в центральный аппарат ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий", — отметила Петренко, добавив, что глава СК лично контролирует работу подчиненных.

Свою проверку в Нижнем Тагиле начала и Генеральная прокуратура. Претензии надзорного ведомства связаны с работой свердловских судебных приставов.

"Были выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных решений о взыскании заработной платы с предприятия в пользу работников, которые послужили основанием для внесения 20 июня 2017 года представления в адрес главного судебного пристава области", — сказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.