В Ингушетии построили жилье для беженцев почти на 1,6 млрд рублей

МАГАС, 10 июл — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии построили для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, решивших остаться в регионе для постоянного проживания три жилых многоквартирных дома общей стоимостью около 1,6 миллиардов рублей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь регионального министерства строительства Индира Барахоева.

"Открытие домов состоится завтра в рамках празднования 25 годовщины образования республики. После открытия 323 семьи переедут в новые квартиры. Девятиэтажные дома построены по федеральной целевой программе развития региона", — отметила она.

Как сообщили агентству в пресс-службе главы Ингушетии, к жилым комплексам подведены инженерные коммуникации. В квартирах установлены газовые плиты и раковины, дома оборудованы современными лифтами.

Отмечается, что для обеспечения жильем этой категории граждан было запланировано возведение жилья для 1444 семей.

В пресс-службе напомнили, что в 2014 году было завершено строительство четырех домов общей площадью более 23 тысяч квадратных метров в селе Яндаре. В 2015 году дополнительно построено жилье для 414 семей за счет ввода в эксплуатацию домов, строительство которых начато в 2014 году в селе Яндаре и 9-этажного 90-квартирного дома в Назрани. В 2016 году в северо-западном микрорайоне Назрани продолжалось начатое в 2014 году строительство нескольких жилых домов. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем вынужденных переселенцев с 2013 года предусмотрено более 5, 6 миллиардов рублей.

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