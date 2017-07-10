Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В течение рабочей недели в столичном регионе ожидается потепление до +24 градусов, при этом дожди продолжатся, в середине недели возможны грозы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня на регион еще оказывает влияние теряющий силу уходящий на восток циклон. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, и 19-21 градус тепла в Москве, +17… +22 по области. Во вторник на погоду столичного региона будет оказывать влияние антициклон с северо-запада: переменная облачность без существенных осадков. Ожидаются +12… +14 градусов ночью и днем 22-24 градуса тепла", — отметил специалист центра.

По данным "Фобоса", в среду днем к Москве с запада подойдет атмосферный фронт, из-за которого в регионе будет переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью +13… +15 градусов, днем по-прежнему +22… +24 градуса в столице и +20… +25 градусов по области.

"В четверг мы будем находиться в теплом секторе циклона. Переменная облачность, местами кратковременные дожди грозы. Ночью 14-16 градусов тепла, днем +22… +24 градуса. В пятницу характер погоды изменится мало: по-прежнему теплый сектор циклона, переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +15… +17 градусов, днем ожидается +23… +25 градусов", — добавил синоптик.

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