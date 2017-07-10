Посетителям лектория ВДНХ расскажут о моде XX века

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. 12 июля в 19:00 в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" участникам летней образовательной программы ВДНХ расскажут о том, как зарождались модные дома и формировался стиль XX века. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Галерист и магистр истории искусств Университета аукционного дома Christie's (Великобритания) и Университета Глазго (Великобритания) Ольга Меликьян расскажет о том, почему Марлен Дитрих в поисках женственного стиля обратилась к Кристиану Диору, когда Юбер де Живанши получил "Оскар" и как дизайнер Олег Кассини создавал одежду для Жаклин Кеннеди и Грейс Келли, а также о многом другом.

Для посещения лекции необходима предварительная регистрация.

Летняя образовательная программа стартовала на ВДНХ в 2016 году. Здесь прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории показали свыше 100 киносеансов. В этом году мероприятия проводят в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница", на "Городской ферме", в лектории "Дома ремесел" и в шахматном клубе ВДНХ. Гостям рассказывают об истории и архитектуре, нейротехнологиях и педагогике, стартапах и развитии бизнеса, настоящем и будущем журналистики, а также об экологии, кино, музыке и литературе.