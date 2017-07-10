В Доме Гоголя открылся кинолекторий "Без ума от музыки"

В музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя открылся кинолекторий "Без ума от музыки", сообщает официальный портал мэра Москвы. Каждую среду здесь будут читать лекции, посвященные американскому музыкальному кино 1930-1940-х годов.

12 июля в 15:00 гостям кинолектория покажут фильм-сказку "Волшебник страны Оз" (режиссер Виктор Флеминг, 1939 год), самую известную и коммерчески успешную экранизацию романа "Удивительный волшебник из страны Оз" Фрэнка Баума. Ленту сняли по новой в то время технологии трехцветного техниколора. В 1939 году фильм был номинирован на шесть премий "Оскар", в двух из которых оказался победителем — за лучшую музыку (Герберт Стотхарт) и за лучшую оригинальную песню (Over the Rainbow — "Над радугой"). В 1998 году картина заняла шестую строчку в списке 100 лучших американских фильмов.