В Заполярье со дна озера подняли истребитель времен Великой Отечественной

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Водолазы Северного флота подняли со дна Щукозера в Мурманской области истребитель времен Великой Отечественной войны, сообщил журналистам начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"Водолазы Северного флота нашли и подняли на поверхность пролежавший 72 года на дне озера в Мурманской области американский истребитель Р-39 "Аэрокобра", поставлявшийся в СССР по лендлизу в годы Великой Отечественной войны", — сказал он.

Серга отметил, что самолет лежал погруженный в ил на глубине 45 метров. Помимо большой глубины работу водолазов осложняла плохая видимость. Серга подчеркнул, что подъем и буксировка истребителя к берегу осуществлялись аккуратно и медленно, чтобы не повредить конструкции.

Непосредственно из воды на берег самолет был поднят при помощи автомобильного крана, а затем доставлен на территорию музея Военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново для решения вопроса о проведении реставрационных работ.

О том, что на дне озера должен находиться погибший истребитель, было известно из архивных данных. В марте 1945 года при выполнении учебно-боевого полета младший лейтенант Федор Дмитриевич Варавиков потерпел крушение. По всей вероятности, машина сорвалась в штопор и упала на озерный лед, не дотянув несколько километров до военного аэродрома Ваенга. Согласно данным из военных архивов, пилот погиб вместе с самолетом, пробившим лед озера при падении.

Серга отметил, что в кабине самолета человеческих останков обнаружено не было. Тем не менее участники поисковой операции почтили память погибшего летчика минутой молчания.