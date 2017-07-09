Путин проводил бывшего премьера Японии Мори до гостиницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после встречи с бывшим премьер-министром Японии Ёкирой Мори проводил его до гостиницы, где пообщался с дочерью Мори Ёко Фудзимото.

После неформального ужина, который проходил в Доме приёмов губернатора, Путин и Ёкиро Мори вместе отправились в гостиницу, где остановился экс-премьер Японии.

Там в холле их встретили члены японской делегации, которые приехали на выставку Иннопром-2017. Среди них была и дочь бывшего премьера.

Ёко Фудзимото поприветствовала Путина и поделилась с ним своими впечатлениями от посещения России.

"Вы были раньше в России?" — поинтересовался у неё президент.

Фудзимото рассказала, что была только в Иркутске и ей очень понравился Екатеринбург. Она призналась, что хотела бы ещё посмотреть Москву и Санкт-Петербург.

Фудзимото отметила, что возможно, посетит эти города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Мы будем рады вас видеть", — ответил ей Путин.