Задержанный чартер вылетел из Калининграда в Тунис больше, чем через сутки

КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Чартерный рейс, который по расписанию должен был вылететь из Калининграда в Тунис в субботу, смог улететь только в воскресенье вечером, сообщили журналистам в калининградском аэропорту "Храброво".

"Рейс авиакомпании ASUR Air ZF 3908 Энфида – Калининград за 8 июля 2017 года перенесен в связи с неприбытием воздушного судна. Самолет отправлен в воскресенье в 18.20 (19.20 мск)", — сообщили в аэропорту.

В аэропорту также отметили, что желающим из более чем 200 пассажиров предоставили гостиницу и питание.