Посол России в Мадриде: Глазунов оставил уникальное наследие в Испании

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Художник Илья Сергеевич Глазунов оставил огромное наследие не только в России, но и уникальную память в Испании, где российские дипломаты работают в здании, оформленном живописцем, сказал РИА Новости посол России в Королевстве Испания Юрий Корчагин.

Глазунов скончался в ночь на воскресенье на 88-м году жизни.

"Илья Сергеевич — выдающийся сын России. Это один из крупнейших художников XX и XXI веков. Но и в Испании он оставил уникальную память – это здание посольства, в котором с начала 1991 года работает не одно поколение российских дипломатов, успешно отстаивая интересы нашего Отечества", — сказал посол.

Илья Глазунов и архитектор Анатолий Поликарпов взялись за проектировку здания и интерьеров по личному поручению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Комплекс в центре Мадрида строился с 1985 по 1991 год. Посольство в Мадриде стало последним дипломатическим представительством, построенным СССР. Комплекс — одно из самых больших посольских зданий в Европе.

"Здание необычайной гармонии – и фасад здания, и интерьеры, дизайн которых полностью выполнял маэстро. Друзья России — испанцы, иностранные дипломаты, наши соотечественники, другие гости посольства — не перестают восхищаться уникальными панно, рассказывающими об истории Московского Кремля, созданными Глазуновым и его учениками. Удивительные салоны – Московский, выполненный в стилистике Грановитой палаты, Петербургский, повествующий об имперском величии России XVIII, XIX и XX веков, Музыкальный — все они поражают воображение", — сказал Юрий Корчагин.

"Мы, российские дипломаты, благодарны великому Мастеру, который совместно с профессиональными архитекторами создал такой архитектурный шедевр — комплекс посольства, в котором блестящие интерьеры и комфортная служебная зона являются дополнительным стимулом для эффективной работы", — добавил он.

"Мне посчастливилось узнать Илью Сергеевича еще в далекие восьмидесятые годы, когда мы с женой, простояв несколько часов в очереди, чтобы попасть на его выставку, были поражены демократичностью маэстро, который неожиданно подошел к нам — совершенно незнакомым ему людям — и поинтересовался мнением молодежи о его творчестве", — сказал Корчагин.

Посол напомнил, что Глазунов был не только "великим творцом, великим маэстро, но и философом, и педагогом, воспитавшим не одно поколение замечательных художников".

Посольство России в Испании направило телеграмму соболезнований в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, которая была создана Глазуновым. "Хотел бы от своего имени и от имени всех сотрудников нашего посольства выразить глубокие соболезнования семье, коллегам, ученикам Ильи Глазунова – всем тем, кто был знаком с этим уникальным, удивительным, чудесным человеком", — добавил глава российского диппредставительства.

Член академии художеств России, народный художник CССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений. Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

Глазунов являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".