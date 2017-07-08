Пучков призвал усилить меры по борьбе с природными пожарами в регионах

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков считает необходимым запретить лесозаготовительную деятельность в тех регионах, где складывается сложная ситуация с природными пожарами.

"Особый противопожарный режим должен неукоснительно соблюдаться. Принимайте решения по полному запрету лесозаготовительной деятельности там, где есть риски возникновения природных и лесных пожаров", — сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министр потребовал усилить работу по проведению профилактических мероприятий на землях лесного фонда, сельскохозяйственных землях и особо охраняемых природных территориях и недопущению новых очагов природных пожаров.

"90% пожаров возникают из-за человеческого фактора, не надо ссылаться на сухие грозы", — предупредил Пучков. Он добавил, что возникающие очаги необходимо тушить в день обнаружения.

Наиболее сложная обстановка с пожарами сейчас складывается в Якутии, Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Иркутской областях.