Лимузин Ельцина, пикап-истребитель, провал Honda Civic, Volvo и кенгуру

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Уходящая неделя запомнится масштабными отзывами машин, провалом Honda Civic в краш-тестах Euro NCAP, противостоянием автомобилей Volvo и кенгуру, а также неожиданными автоновинками, которые совсем скоро можно будет купить в России. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Возвращение блудных

В России снова стал доступен к заказу, пожалуй, самый неординарный кроссовер — Nissan Juke. Эту модель с причудливой внешностью прекратили продавать в нашей стране весной 2016 года; за время отсутствия она обновилась и теперь готова щегольнуть всеми своими пятью комплектациями.

© Фото : Nissan Автомобили Nissan Juke © Фото : Nissan Автомобили Nissan Juke

Минимальная цена — 1,1 миллиона рублей, а выбор модификаций сведен к 1,6-литровому бензиновому двигателю мощностью 117 л.с., вариатору и переднему приводу. Пока никаких "заряженных" Juke Nismo, версий с турбированными агрегатами и механических трансмиссий.

Еще одно возвращение: дилеры Citroen в июле вновь начали продавать фургон Berlingo Multispace с дизельным 1,6-литровым двигателем мощностью 92 л.с.

© Фото : Porsche Автомобиль Porsche 911 GT2 RS © Фото : Porsche Автомобиль Porsche 911 GT2 RS

Возвращается в Россию и самый мощный в истории Porsche 911. Модель с индексом 911 GT2 RS укомплектована 3,8-литровым оппозитным мотором с двумя турбинами мощностью 700 л.с. и способна ускоряться с места до сотни за 2,8 секунды. Покупателям спорткар обойдется в 19 245 000 рублей.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Dokker © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Dokker

А вот Dacia Dokker приедет в Россию впервые! Этот автомобиль пришел на смену универсалу Logan MCV, у нас известному как Lada Largus, но "Доккер" будут продавать под брендом Renault. Покупателям будут доступны две версии: пассажирская с пятиместным салоном и цельнометаллическая с грузовым отсеком. Цены и подробные характеристики пока не объявлены.

Volvo VS кенгуру

Компания Volvo прочно закрепила за собой звание производителя самых безопасных автомобилей в мире, но в наши дни пассивной безопасностью уже никого не удивишь. Сейчас между автопроизводителями идет гонка вооружений системами активной безопасности. Многие современные машины способны самостоятельно избежать или минимизировать последствия столкновений с другими транспортными средствами, людьми, велосипедистами и различными животными. Однако кенгуру среди них еще ни разу не было.

© Фото : Volvo Испытания системы автопилотирования Volvo в Австралии © Фото : Volvo Испытания системы автопилотирования Volvo в Австралии

В Volvo утверждают, что, в отличие от лосей, оленей и других крупных млекопитающих Европы и США, австралийские кенгуру являются самыми непредсказуемыми. Электроника до сих пор не может с точностью распознать расстояние до этого животного, находящегося в прыжке. Испытания шведские инженеры проводят, разумеется, в Австралии, в рамках создания системы автопилотирования автомобилей. В этой стране кенгуру являются самыми частыми виновниками ДТП с участием животных.

Есть и еще одна новость о Volvo: на этой неделе компания объявила, что с 2019 года все автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут оборудованы электродвигателями. Концерн официально отказывается от производства машин, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания, — теперь будут или электромобили или "гибриды".

Пикап-самолет

На благотворительном аукционе Американской ассоциации экспериментальных летательных аппаратов (EAA) компания Ford продаст уникальный пикап F-150 Raptor. Этот автомобиль создан в единственном экземпляре и посвящен первому американскому серийному истребителю пятого поколения F-22 Raptor.

© Фото : Ford Motor Company Автомобиль Ford F-150 Raptor © Фото : Ford Motor Company Автомобиль Ford F-150 Raptor

Модель F-150 Raptor выпускается давно, но аукционный лот дополнительно украшен наклейками с силуэтом самолета на боковых зеркалах и с надписями F-22 на кузове. Кроме того, инженеры дополнительно усилили подвески пикапа, форсировали 3,5-литровый турбированный мотор до 545 л.с. и установили более мощные тормоза, "злые" внедорожные шины и дополнительные элементы декора в виде прожекторных ламп на крыше.

Закамуфлируй это

РИА Новости уже писало о юбилейной версии российского кроссовера Lada 4x4 Anniversary, которая будет выпущена в количестве 1977 экземпляров в честь 40-летия модели (выпуск знаменитой "Нивы" начался в 1977 году). Часть из этих машин АвтоВАЗ будет окрашивать в камуфляжный цвет. На этой неделе Волжский завод представил первые изображения закамуфлированной "Нивы" в рамках фестиваля NivaFest на Федоровских лугах возле Тольятти.

© Фото : ПАО "АвтоВАЗ" Автомобиль Lada 4x4 Anniversary © Фото : ПАО "АвтоВАЗ" Автомобиль Lada 4x4 Anniversary

Как утверждает Lada, защитная окраска кузова 4x4 Anniversary создана за счет сочетания трех металлизированных цветов — светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Бамперы и легкосплавные диски машины окрашены в черный цвет, а в салоне можно заметить красно-оранжевую "маску" приборного щитка, оплетку руля из кожзама, логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на кожаную обивку сидений, и накладки на пороги из нержавеющей стали. Стоимость трехдверной Lada 4х4 Anniversary начинается от 558 900 рублей, а 5-дверной — от 603 900 рублей.

Опасно: Honda Civic и Ford Mustang

Европейская программа оценки безопасности новых автомобилей (Euro NCAP) опубликовала результаты очередной серии краш-тестов. На этот раз среди испытуемых оказались кроссовер Alfa Romeo Stelvio, хетчбэки SEAT Ibiza, Hyundai i30 и Honda Civic, седаны Volkswagen Arteon и Opel Insignia, а также маслкар Ford Mustang. Максимальные пять звезд достались всем кроме "японца" и "американца".

В Euro NCAP рассказали, что защита взрослых пассажиров у Alfa Romeo Stelvio ничем не уступает кроссоверу Volvo XC90 (читай — эталону безопасности), что маленький SEAT Ibiza настолько хорошо укомплектован системами активной безопасности, что даст фору моделям большего размера, а хетчбэк Hyundai i30 показал себя молодцом во всех видах испытаний. Honda Civic досталось четыре звезды из пяти возможных, потенциальную опасность автомобиль представляет для пассажиров-детей. Но еще больше не повезло купе Ford Mustang — три звезды из пяти.

Американский маслкар уже проходил серию испытаний на безопасность в 2017 году и заработал тогда всего две звездочки. После этого инженеры Ford оснастили модель системами автономного экстренного торможения перед препятствиями и слежения за дорожной разметкой, а также внесли изменения в конструкцию передних подушек безопасности. Увы, все эти меры не стали панацеей, рейтинг удалось поднять лишь незначительно. Три звезды для Mustang — по-прежнему крайне низкий показатель.

Машина Ельцина

Пресс-служба "Авто.ру" сообщила об уникальном объявлении, которое появилось на страницах сервиса: на продажу выставлен лимузин первого президента России Бориса Ельцина! Речь идет о бронированном Mercedes-Benz S-Class Pullman Guard 1995 года выпуска. В описании к объявлению сказано, что машина экспонировалась на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и была собрана для канцлера Гельмута Коля. Однако немецкий политик отказался от нее и передал своему другу Борису Ельцину, который с тех пор пользовался ею до конца своих дней. Стоимость лимузина — полмиллиона евро (34,5 миллиона рублей на день публикации материала).

Пешеходы заплатят вдвойне

Депутат Госдумы и лидер всероссийской партии "Автомобильная Россия" Вячеслав Лысаков планирует внести поправки в законопроект о повышении штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов. Наказание для самих пешеходов, по мнению парламентария, также должно быть также. Сейчас за нарушения правил дорожного движения пешеходы платят 500 рублей, но если предложение будет принято (документ будет рассмотрен осенью), то сумма увеличится до тысячи рублей.

Восстановление авторынка

© Фото : ПАО "АвтоВАЗ" Автомобиль Lada Granta лифтбэк © Фото : ПАО "АвтоВАЗ" Автомобиль Lada Granta лифтбэк

Продажи новых автомобилей в июне 2017 года увеличились на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий результат за первое полугодие превышает показатели 2016 на 12%, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы продолжаем придерживаться до сих пор", — отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Впервые за долгое время лидером по продажам стал отечественный автомобиль Lada Granta, обогнавший в июне корейскую парочку Hyundai Solaris и KIA Rio. Однако самым популярным автомобилем 2017 года остается KIA Rio. Звание самого раскупаемого кроссовера по-прежнему за Hyundai Creta, который удерживает четвертую позицию как в июне, так и по результатам шести месяцев текущего года.