Всю информацию о детях-инвалидах внесли в федеральный реестр, заявили в ПФР

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Внесение информации обо всех детях-инвалидах в федеральный реестр инвалидов завершена, сообщил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в кулуарах заседания общественного совета проекта "Старшее поколение".

Федеральный реестр информации об инвалидах действует в России с 1 января 2017 года. На первом этапе работы реестра в него были внесены сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, ПФР, ФСС, Роструда, Минздрава, Минобрнауки. Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года. Оператором федерального реестра определен Пенсионный фонд России.

"По детям все внесено", — сказал Дроздов.

По его словам, медико-социальная экспертиза должна завершить эту работу по всем данным к 1 декабря 2017 года. Кроме того, во втором полугодии планируется вести сбор информации из регионов РФ.