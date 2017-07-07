В Рязанской области открылся фестиваль молодых семей ЦФО

РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. Фестиваль молодых семей Центрального федерального округа (ЦФО) "Мама, папа, я!", посвященный всероссийскому Дню семьи, любви и верности, открылся в Рязанской области, сообщает в пятницу правительство региона.

Фестиваль, который начал работу 7 июля в Клепиковском районе, проводится в Рязанской области уже в девятый раз. Мероприятие по традиции проходит в туристических условиях в форме палаточного лагеря, который расположен на живописном берегу реки Пра у деревни Заводская Слобода.

"В этом году в фестивале принимают участие более 80 семей из различных муниципальных образований Рязанского региона, а также Воронежской, Ивановской, Курской, Московской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Ярославской областей", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство региона, основная цель фестиваля — укрепление престижа и роли семьи в обществе, пропаганда семейных отношений и здорового образа жизни. Участников на протяжении трех дней ждут творческие и спортивные соревнования, ежегодный командный чемпионат по грилю, а также тренинги со специалистами, оказывающими социальную, психолого-педагогическую, юридическую помощь.

"Рад побывать на открытии этого замечательного фестиваля, собравшего на древней Рязанской земле самые дружные семьи из разных регионов ЦФО", — сказал на открытии мероприятия временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

По его словам, всероссийский День семьи, любви и верности имеет особенное значение для жителей Рязанской области, поскольку родиной Февронии является рязанское село Ласково, и история любви Святых князей Петра и Февронии тоже начиналась на этой земле.

"Эти святые считаются примером супружества, к которому необходимо стремиться", — сказал Любимов.

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