В Общественной палате подготовили план развития волонтерского движения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. План мероприятий по развитию волонтерского движения в России до 2020 года разработан при участии Общественной палаты (ОП) РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.

Подготовка плана осуществлялась совместно с Агентством стратегических инициатив при активном участии Ассоциации волонтерских центров и Роспатриотцентра в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

"Реализация плана позволит постепенно создать благоприятные условия для миллионов волонтеров в нашей стране. В этой работе планируется задействовать многие федеральные ведомства, большая роль отведена субъектам России. Важно создать эффективные меры поддержки общественно-полезной деятельности… снять основные барьеры в восприятии этого феномена и в целом расширить возможность волонтеров участвовать в развитии отраслей здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта, образования, экологии", — отметил член комиссии по делам молодежи, вопросам добровольчества и патриотическому воспитанию ОП РФ Артем Метелев.

В документе, в частности, приводятся возможные межсекторные меры, направленные на развитие добровольчества и волонтерства, а также предлагаются мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия добровольческих волонтерских организаций с органами государственной власти и заинтересованными организациями.

"Мы провели общественные слушания в большинстве субъектов России, вовлекли более 2 тысяч человек, ключевых экспертов в области добровольчества. По сути дела, это результат работы всей страны" — добавил Метелев, слова которого приводит пресс-служба палаты.

План мероприятий рассчитан до 2020 года.