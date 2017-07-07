Петр Бирюков: Работы по благоустройству улиц закончатся в августе

Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. В Москве проходит реконструкция Лубянской площади и прилегающих улиц в рамках программы Моя улица. Архивное фото

Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. В Москве проходит реконструкция Лубянской площади и прилегающих улиц в рамках программы Моя улица. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Почти все, запланированные на 2017 год, работы по благоустройству столичных улиц будут закончены в августе. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме, сообщает сайт mos.ru.

В этом году в программу благоустройства "Моя улица" вошло более 80 объектов, из которых уже сданы Якиманская набережная, Голутвинские переулки и Новая площадь. Также в этом году полностью благоустроят Садовое, Бульварное и Кремлевское кольцо, будут закончены работы от Пушкинской площади до площади Тверская Застава, которая превратится в общественное пространство, куда вернутся исторические павильоны и трамвай.

"Наш главный тезис: мы переходим от улицы для транспорта к улице для пешехода, при этом расширяя тротуары, уменьшая до стандартных размеров полосы движения", — пояснил Петр Бирюков.

Еще одна важная задача "Моей улицы" — восстановление фасадов зданий. По программе уже отремонтировали примерно две тысячи фасадов, 700 из них вернули исторический облик.

Заммэра рассказал, что ни одна улица в центре города не закрывается до того, как археологи проведут исследования. "В прошлом году было найдено порядка семи тысяч различных артефактов, которые были подняты и размещены в музеях. И в этом году мы новую задачу ставим, чтобы поставить витрины, поставить места, где москвичи, гости столицы смогут видеть то, что находилось где-то под землей", — отметил он.

По программе фасады зданий получают архитектурно-художественную подсветку. В 2010 году таких домов было около 150, а теперь их порядка двух тысяч. Ко Дню города ландшафтная подсветка появится на Воробьевых горах и на Бульварном кольце, где заканчивают ремонт.

По словам Петра Бирюкова, ремонтные работы в московских дворах, которые проводились в последние шесть лет, шли по новым стандартам, которые включают установку игровых комплексов, создание досуговых площадок, пешеходно-тропиночной сети, организованных парковочных мест, а также дополнительного освещения всех дворовых территорий, детских и спортивных площадок.

"Москва сегодня, наверное, один из немногих городов мира, который так масштабно ведет работы", — заявил Петр Бирюков.