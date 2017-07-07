Международные эксперты признали платные парковки в Москве лучшими в мире

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва впервые получила премию оценивающей загруженность дорог компании TomTom "За вклад в развитие парковочного пространства", сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в пятницу.

Москва в 2016 году расположилась на 13-й строчке городов с самыми загруженными дорогами, в то время как в 2013 году занимала в нем первое место, а в 2015-м — пятое. Такой результат, по оценкам TomTom, был получен благодаря, в том числе, внедрению интеллектуальной транспортной системы и комплексной схеме организации дорожного движения в городе.

Особенно в TomTom отметили организацию парковочного пространства в Москве. Так, после ввода современной системы управления парковками в городе уменьшилось время поиска парковочного места на 65%.

"Премия компании TomTom присуждена Москве за самую качественную организацию парковочного пространства. Наш подход к созданию платных парковок отмечен экспертами благодаря положительному эффекту, которые они оказали на улучшение ситуации с дорожным движением. Награда говорит о том, что транспортная политика Правительства Москвы правильная, раз отмечена столь авторитетным исследователем, как TomTom", – заявил вице-мэр Максим Ликсутов.

По словам гендиректора TomTom Гарольда Годийна, одна из основных миссий компании — помощь в борьбе с пробками.

"Я считаю, что Москва самый инновационный город в плане управления транспортными потоками. Транспортная ситуация – актуальная проблема для всего мира. Для нас большая честь отметить правительство Москвы и принимать с ними инновационные решения по дальнейшему улучшению дорожного движения", – цитирует Годийна пресс-служба департамента.

Нидерландская компания TomTom ежегодно представляет отчет Traffic Index о воздействии заторов на дорожную ситуацию. Он основывается на 19 триллионах измерительных точек из 390 городов, собранных за последние девять лет.

Согласно данным компании, в 2012 – 2013 годах Москва занимала первое место среди городов мира по загруженности дорог, в 2014 году столица переместилась на четвертое место, а по итогам следующего года оказалась на пятом месте. В 2015 году рейтинг TomTom зафиксировал уменьшение пробок в Москве на 6%. По итогам 2016 года Москва занимает уже 13-е место, индекс загруженности дорог в городе составил 44%, против, к примеру, рейтинга Мехико в 2016 году в 66%.