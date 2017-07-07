Мурманские власти выделят 92 миллиона рублей на здравоохранение в Апатитах

МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области потратят более 92 миллионов рублей в 2017 году на комплекс мероприятий по модернизации медицинского обслуживания в Апатитах, на которое во время "прямой линии" пожаловалась президенту онкобольная жительница города Дарья Старикова, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Ирина Погребняк.

Дарья Старикова из города Апатиты в Мурманской области, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем в Москву.

На этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках исполнения поручений, данных президентом Владимиром Путиным по итогам "прямой линии", поручил Минздраву и Росздравнадзору совместно с правительством Мурманской области до 1 августа принять меры для оказания доступной медицинской помощи жителям Апатитов.

Как отметила Погребняк, развитием и модернизацией медицинского обслуживания в Апатитах региональные и местные власти занимаются планомерно, наиболее детальный план был разработан и начал реализовываться еще в 2016 году. "На эти цели в областном бюджете выделены определенные средства: в 2016 году 60 миллионов рублей, в 2017 году планируется израсходовать 92,5 миллиона рублей, в том числе на развитие стационарных отделений", — отметила замгубернатора. Она также добавила, что для завершения комплекса работ по модернизации в трехлетнем бюджете области предусмотрены средства до 2019 года.

По информации местных властей, в составе объединенной Апатитско-Кировской больницы функционируют взрослая и детская поликлиники на территории обоих городов, расстояние между которыми составляет 17 километров. Также есть женская консультация. Дневные стационары функционируют при детской и взрослой поликлиниках. Функционируют некоторые стационарные отделения городской больницы.

Что касается хирургического корпуса, то он не был достроен и не введен в эксплуатацию в 90-е годы, находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. "Для организации современных стационарных отделений решено модернизировать одно из зданий на территории больничного городка", — отметила Погребняк.

Необходимая проектно-сметная документация для замены инженерных сетей, кровли и перепланировки внутренних помещений разработана, положительное заключение госэкспертизы по видам работ получено, начаты конкурсные процедуры по определению подрядчика в соответствии с нормами действующего законодательства. Сейчас там проводятся ремонтные работы по организации отделения гемодиализа, которого в Апатитах ранее не было. "Планируется приобретение рентгенологического, ультразвукового и эндоскопического оборудования. Отремонтировано инфекционное отделение", — добавила замгубернатора.

Она также отметила, что большую помощь в оснащении больницы оказывала и продолжает оказывать компания "Фосагро", за счет средств которой приобретено необходимое оборудование и ведется внедрение современной медицинской информационной системы. Начаты переговоры о приобретении специализированных машин скорой помощи импортного производства.

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